Британские археологи нашли «дом Иисуса Христа»

Британский археолог Кен Дарк из Университета Рединга заявляет, что раскопал место, бывшее когда-то домом, в котором провел своё детство Иисус Христос.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что профессор сделал этот вывод после 14-летних раскопок остатков жилья I века нашей эры под монастырём сестёр в Назарете. Исследователь утверждает, что дом, который он раскопал и исследовал, скорее всего построил отец Иисуса — Иосиф.



В 2015 году профессор Дарк впервые предположил, что дом принадлежал Марии и Иосифу. Дальнейший анализ подтвердил, что жильё было построено в I веке, а догадки могут оказаться правдой.



В Новом Завете говорится, что Иосиф был плотником. Поэтому он мог построить дом, утверждает учёный.



Как свидетельствуют раскопки, это — дом во внутреннем дворе, с жилыми и складскими помещениями рядом с внутренним двором и террасой на крыше для домашних дел. Лестница в доме была высечена в скале. Это указывает на профессионализм в обработке камня.



После смерти Иисуса и распространения христианства, примерно в IV веке, на прилегающем к дому холме была построена пещерная церковь. Затем, вероятно, в следующем веке была построена ещё одна большая, но уже надземная церковь над домом.



Кен Дарк обращает внимание, что те, кто строили церкви на том месте, вероятно, считали место достаточно значимым с религиозной точки зрения.

Впервые это жильё обнаружили ещё в 1880-х годах, когда библеист Виктор Герен говорил, что в нём провёл детство Иисус, но монахини, которым принадлежал монастырь, проводили раскопки и не нашли этому доказательств.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года в дальней части Приморского бульвара в Одессе начались археологические раскопки, которые проводят сотрудники Института археологии НАН Украины и Южноукраинского педагогического университета, цель которых доказать, что Одессе не 226 лет, а более 600.