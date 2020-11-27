Полиция открыла дело из-за загрязнения моря нефтепродуктами

Полиция по заявлению Государственной экологической инспекции расследует факт загрязнения Чёрного моря нефтепродуктами в Александровке Одесской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.



Как сообщала Одесса News, 25 ноября СМИ со ссылкой на сотрудников Морской поисково-спасательной службы распространили информацию о том, что в Александровке у Черноморска тонет построенное в 1977, но не введённое в эксплуатацию спасательное судно «Аметист». Вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов, а работники базы откачивали воду из отсеков корабля.

26 ноября Администрация морских портов Украины официально опровергла эту информацию.

Позднее председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный сообщил, что сотрудники ГЭИ во взаимодействии с пограничниками подошли к причалу с моря и зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. Он обвинил АМПУ в том, что там знали о случившемся, но скрыли результаты катастрофы.

Фото: Нацполиция Одесской области