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  4. На автодороге Одесса-Николаев у села Мещанка ДТП — три трупа

На автодороге Одесса-Николаев у села Мещанка ДТП — три трупа

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Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге Одесса-Николаев, где 10 февраля возле села Мещанка столкнулись легковые и грузовые автомобили.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Погибли водитель и два пассажира легковушки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают правоохранители, медики и спасатели. Полные обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в дорожно-транспортном происшествии по улице Преображенской в Одессе погиб 72-летний водитель автомобиль Mersedes, вероятно, от сердечного приступа.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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