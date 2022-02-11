Как выгодно купить болгарку на аккумуляторах

Покупка электроинструмента затратна. Хорошие «помощники» для ремонта и решения разных бытовых задач влетают в копеечку.

Например, качественная недорогая болгарка на аккумуляторах стоит в районе 1700-2000 грн. Сумма хоть и не очень большая, но ощутимая для семейного бюджета. Чтобы сократить расходы, можно купить болгарку с рук. Это выгодный, но опасный вариант. Присутствует риск нарваться на недобросовестного продавца и получить неоригинальный или неисправный вариант.

Существует несколько вариантов абсолютно безопасной экономии при покупке болгарки со встроенной батареей.

Использование прайс-агрегаторов

В интернет-магазинах цены на инструменты разные. Мониторить десятки сайтов, чтобы поймать самое выгодное предложение, — долго и неудобно. Куда проще использовать прайс агрегатор, который позволяет сравнивать стоимость одних и тех же устройств в разных местах.

Покупка по акции

В период распродаж можно отхватить угловую шлифовальную машину за смешную цену. В особо удачные дни скидки достигают 30, 40 или даже 50%. На сэкономленные деньги реально купить транспортировочный кейс, ящик для хранения инструментов или даже запасную аккумуляторную батарею.

Применение промо-кодов

Даже когда в магазине нет масштабных акций, некоторые модели болгарок можно приобрести дешевле. Для этого стоит использовать промокоды, доступные для постоянных и новых покупателей.

Получить скидочный промокод можно:

на сайте интернет-магазина;

в приложении или на веб-портале с промокодами из всех популярных магазинов;

в электронном письме, отправленном при регистрации личного кабинета.

Покупка оптом

Если кроме аккумуляторной болгарки нужны также другие строительные инструменты, можно попробовать купить их оптом. Условия оформления и оплаты оптовых заказов у каждого магазина индивидуальные. Для получения скидок нужно либо набрать товаров на определённую сумму, либо собрать в одном заказе конкретное количество техники (например, 10 или 100 единиц).

Использование сервисов кэшбэка

Кэшбэк позволяет вернуть часть средств, потраченных на болгарку, на бонусный счёт или платёжную карту. Воспользоваться кэшбэком можно напрямую (через банк или магазин) или с использованием посреднических приложений.

Сэкономить можно не только на самой болгарке, но и на её доставке. Многие магазины самостоятельно покрывают расходы на транспортировку, например, если цена инструмента превышает 1000 или 5000 гривен.