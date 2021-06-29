Люстры и светильники в магазинах «Brille» – отличный ассортимент

Организация дизайна интерьера или подготовка коммерческого и производственного помещения чаще всего сопровождается применением разных механизмов освещения. Неважно, кто именно делал проект, важно то, что по итогу центральными элементами могут стать аксессуары, гарантирующие определённый тип света, поэтому важность светотехники никто не отменял.

Зайдя в интернет магазин «Брилле», вы найдёте всё, что понадобится для создания идеального освещения. Здесь Вам предложат люстры и светильники нескольких видов, есть бра, потолочные и настольные лампы, а также большой ассортимент других категорий и аксессуаров.

Способ монтажа светильников

Каждый из вариантов монтажа определяет функциональность, характеристики и возможности осветительной

техники. Поэтому есть следующие варианты монтажа:

 напольный;

 настенный;

 настольный;

 потолочный;

 встраиваемый;

 пристраиваемый;

 подвесной.

Способ крепления определяет направление света. Если будут выбираться деревянные люстры, нужно также

подумать о том, где именно они будут размещаться. Дерево не любит влагу, поэтому в ванной комнате или на кухне наверняка такой вариант аксессуара не будет установлен.

Как пользоваться каталогом?

В интернет-магазине «Brille» предложен огромный каталог с критериями отбора. Настройка фильтрации

позволит разобраться в немалом количестве критериев выбора, учитывая свои предпочтения:

 цвет плафона и его материал;

 количество и вид лампочек;

 конструкция корпуса;

 тип цоколя;

 свет изделия;

 материал и цвет корпуса.

Отдельно выделяют большие категории. К примеру, есть люстры для кафе, учёбы, производства, внешнего

освещения, гардеробной и т.д. Это более простой формат подбора с учётом своих прямых требований.

Преимущества сотрудничества с магазином «Brille»

В разных городах Украины размещено 25 магазинов. Каждый из покупателей может наглядно оценить люстры

разного вида и качества, выбрав для себя оптимальный вариант. Сопровождением выбора и покупки займутся

профессиональные консультанты. Они выслушают требования клиентов и сделают выборку оптимальных

вариантов, учитывая также бюджет на покупку.

При использовании интернет-магазина проблем с покупкой и доставкой не возникнет. Карточка товаров

максимально дополнены информацией и фотографиями, чтобы оценить все за и против, чтобы совершить

итоговую покупку.