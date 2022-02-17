Порадуйте любимых 8 Марта шикарными ювелирными булавками

Иногда кольцо, часы или серьги могут многое поведать о своём владельце. Ведь они демонстрируют не только вкус, но и темперамент, а также настроение того, кто их носит. Кто-то носит их, чтобы продемонстрировать своё богатство, другие — как амулет, оберег от злых духов.

Действительно, небольшое украшение из золота или серебра, которое можно приколоть к любой детали одежды, выполняет не только декоративные, но и практические функции. Такой универсальной деталью может стать булавка . Да-да, та самая булавка, с помощью которой можно необычно закрепить платок или шарф, украсить свой вечерний туалет или деловой костюм.

Ко всему прочему — ювелирная булавка — отличный подарок на 8 Марта.

Купить булавку в интернет-магазине Aurum — это сплошное удовольствие, ибо в его каталоге вы найдёте разнообразнейшие виды этого украшения. Они различны по форме, размерам, дизайну, выполнены из золота или серебра, дополненные фигурками, инкрустированные камнями, с рисунками из эмали.

Листая каталог, нужно учесть предназначение выбранных вами изделий, с чем они будут сочетаться и куда надеваться. Для работы — строгие формы и минимум яркого декора. А вот для костюма для вечера тут можно разгуляться фантазии!

Это утончённое, но одновременно и игривое украшение, выполняется в разном стиле, например, романтическом – с нежным и женственным ажурным декором, анималистическом — с украшенной фигурками флоры и фауны головкой, классическом — с изящными и утончёнными формами, а также Fashion – это вообще уникальные, оригинальные и необычные модели.

Есть ещё и универсальный стиль. К нему относятся аксессуары со строгими и лаконичными формами, с минимумом декора.

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