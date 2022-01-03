Какую одежду взять с собой в новый год, а какую оставить в этом

С наступлением нового года все девушки с замиранием сердца ждут вердикт модного дома: какие тенденции сохраняются, а какие канут в Лету.

Перед предстоящим сезоном многие могут расслабиться, так как большинство трендов останется с нами ещё надолго.

На странице интернет-магазина Freever собран огромный ассортимент продукции. Осталось разобраться, какого тренда ещё нет в вашем гардеробе и что именно нужно докупить на предстоящий сезон.

В какую одежду стоит инвестировать в 2022 году

Если вы сдержанно и аргументированно подходите к каждой покупке, то вам тем более важно знать заранее, какая одежда будет оставаться актуальной минимум несколько сезонов. Именно сейчас можно покупать такие варианты:

одежда из эко-кожи — ткань завоевала огромную популярность и точно не собирается покидать чарты популярности;

кэжуальный стиль — кажется, что этот тренд перешёл в разряд классики, так как девушкам уже сложно отказаться от комфорта;

спортивные костюмы — ещё нет более удобной одежды на каждый день, чем эта, можно адаптировать под исключительно спортивные образы или более сдержанные повседневные;

твид — украшают элегантных и утончённых модниц, может использоваться в качестве наряда для торжественных мероприятий или вечеринки у друзей.

Дизайнеры также в который раз обращают внимание, что любой антитренд можно сделать модным за счёт правильного сочетания в образе. Главное — правильно скомбинировать аутфит, чтобы все детали смотрелись гармонично.

От каких вещей стоит отказаться в 2022 году

Всегда нужно отказываться от одежды, которая хоть и соответствует модным тенденциям, но никак не подходит именно под ваш стиль. Поэтому всегда во время покупки ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения, образ жизни и индивидуальные особенности фигуры. Возможно, вы без ума от скинни, которые, как говорят эксперты, уже вышли из моды. Однако стоит их соединить с oversize худи и можно получить стильный образ на любой случай.