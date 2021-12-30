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  4. В лесу ль родилась ёлочка: одесская полиция проверяет законность продажи хвойных деревьев

В лесу ль родилась ёлочка: одесская полиция проверяет законность продажи хвойных деревьев

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В Одессе сотрудники правоохранительных органов проверяют законность вырубки и продажи хвойных деревьев.

Как сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области, полиция поводит рейды на рынках, площадях, шоссе и в других местах, где торгуют новогодними красавицами.

Отмечается, что у реализаторов хвойных деревьев полиция проверяет маркировку (чип со штрих-кодом и индивидуальным номером дерева), документы о происхождении товара, его радиационного обследования и разрешения на торговлю в специально определённых для этого местах.

«Спрос на хвойные растения в новогодне-рождественский период традиционно увеличивается. Чтобы их не вырубали и не продавали незаконно, правоохранители будут проводить такие профилактические меры до окончания зимних праздников», — говорится в полицейской информации.


Фото и видео: Отдел коммуникации Нацполиции Одесской области

Одесса News сообщала, как одесская полиция проводит рейды по борьбе с браконьерами и торговцами рыбой.

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