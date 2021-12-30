Супружеская пара с поддельным COVID-сертификатом пыталась попасть на паром

Супружеская пара — гражданин Молдовы и гражданка Украины — планировали пересечь государственную границу через паромный пункт пропуска «Орловка» в Одесской области.



Однако, как сообщает Госпогранслужба, в ходе проверки пограничники Измаильского отряда обнаружили у путешественников поддельные COVID-сертификаты.

Установить подделку пограничникам помогло программное обеспечение «Safeborder», используемое на каждом контрольно-пропускном пункте. Кроме того, во время дальнейшей проверки врач, указанный в сертификатах, сказал, что печать и подпись не его.

«Путешественники признались, что документ о вакцинации приобрели, чтобы не делать прививку», — говорится в информации.

По признакам уголовного правонарушения, предусмотренного в части 4 ст.358 KKУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», пограничники отправили сообщение в полицию.

Как сообщала Одесса News, 21 декабря полицейские силой вывели из автобуса «Одесса – Киев» двух пассажиров, которые не имели при себе сертификатов о вакцинации и отказывались покинуть салон автобуса.

Фото: Госпогранслужба

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