В Одессе задержали организатора канала перемещения лиц через границу

В Одессе пограничники совместно с полицейскими перекрыли канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Оперативники установили, что организатором преступной схемы является 32-летний одессит, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что желающих за деньги покинуть территорию Украины он подыскивал через социальные сети и мессенджеры. Кроме того, злоумышленник лично планировал маршруты и время пересечения границы за пределами пунктов пропуска.

За свои услуги требовал с «клиентов» 3,5 тысяч долларов США.

«Во время обыска по месту жительства у «бизнесмена» правоохранители изъяли денежные средства, полученные в качестве аванса за нелегальное пересечение границы лицами, а также обнаружена доказательная база его причастности к преступной деятельности, среди которых и переписка с «клиентами», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что жителя Одессы, планировавшего переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию, задержал в июле 2024 года пограничный наряд отдела «Вилок» Мукачевского отряда в Закарпатье.

Фото: Госпогранслужба.

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