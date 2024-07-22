Международный культурный центр UNION приглашает на концерт классической музыки

27 июля в Одесском Международном культурном центре UNION концерт классической музыки от Михаила Ксиды и Дианы Гульцовой – это новый формат, в котором прозвучит музыка от барокко до ХХ века.

Вы откроете для себя красоту и яркость классической музыки, удивитесь удивительному сочетанию кларнета и клавесина, будете поражены величием и виртуозностью рояля, увлечётесь мелодичностью оперных арий в сопровождении ансамбля, послушаете хрупкую и виртуозную скрипку.

В программе прозвучат произведения Марена Маре, Доменико Скарлатти, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Клода Дебюсси, Дариуса Мийо и других выдающихся композиторов.

Приходите к 19 часам в Еuroatlantic Event Hall, 2-й этаж, ул. Троицкая, 43.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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