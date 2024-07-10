В Одесском Доме клоунов театр «Маски» покажет яркую комедию — «Столик на троих»

13 июля в Доме клоунов яркая комедия по пьесе величайшего драматурга Михаила Хейфеца «Столик на троих».

Блестящая ирония и непредсказуемые повороты сюжета. Немало поводов задуматься над деталями своей личной жизни.

Автор представил свою работу как «иронический практикум по психологии семейных отношений», так что тема спектакля затронет каждого.

Роли исполняют: Алексей Агопьян, Татьяна Иванова, Игорь Малахов.

В центре событий – семейная пара, которая в этот день празднует 10-летие совместной жизни. Практикующий психолог только что назвал их отношения идеальными, да ещё и медицинский центр оплатил ужин. Почему бы не отпраздновать? И всё вроде начинается прекрасно, но столик оказывается накрыт… на троих. С этого момента романтика начинает перемежаться довольно странными – то драматическими, то комедийными ситуациями. И торжественный ужин превращается в проверку отношений пары на крепость. Однако ничего не будет разрушено, не беспокойтесь! Наоборот, оба поймут: уважать свободу и пространство друг друга – надо. Приходите и смотрите, как главные герои будут искать такой сложный, но бесценный баланс.

Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

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