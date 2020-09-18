Куда в Одессе пойти на выходные 19-20 сентября

В ближайшие выходные дни — 10 и 20 сентября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

Одесское киберспортивное сообщество SkiLL_UA запланировало с 19 сентября до 17 октября турнир CS:GO School Leaugue 5×5 (с 16 часов) и c 20 сентября по 18 октября CS:GO Students Leaugue 5×5 (начало с 18 часов) в режиме онлайн. Участие во всех турнирах и лигах бесплатное. Есть одно ограничение, которое объединяет все эти мероприятия. Участвовать в них смогут только игроки из Одессы и Одесской области. Регистрация на все турниры по ссылке http://updater.com.ua/

19 сентября в 18:30 в Музкомедии мюзикл «Тайна Макропулоса», в основу которого положена пьеса Карела Чапека, написанная в духе готического романа. Спектакль может сравниться с захватывающим мистическим детективом, в котором постепенно, шаг за шагом, раскрывается удивительная тайна эликсира вечной молодости, продлившего жизнь Элины Макропулос. Цена билетов от 40 до 200 грн.

19-20 сентября — турнир по баскетболу памяти Иосифа Кесельмана в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва им. Литвака (ул. Пушкинская, 49).

До 22 сентября в помещении Всеукраинского болгарского центра в Одессе будет работать международная выставка фотографий под названием «Ловушка для…» Уже не первый год фотохудожник из Черноморска Андрей Данилишин организует такое мероприятие, в котором участвуют около полусотни авторов из различных стран, от России до Японии. Наибольший интерес традиционно привлекают красивейшие женские портреты в жанре ню. Как воспримут его работу незнакомые люди? Простой обыватель. Задержит свой взгляд или пройдёт мимо. Тут уже сама фотография в роли ловушки для внимания судьи-зрителя.

19-20 сентября выставка под названием «Зелёный дневник» в галерее NT-Art на Лидерсовском бульваре. Её автор — закарпатская художница Агота Вереш. «Я всегда любила писать Карпаты, — признаётся Агота. — В Закарпатье, где я живу, много виноградников, огромная концентрация энергии исходит от них. Несколько лет тому назад я решила, что мне надо игнорировать горизонт и законы выстраивания композиции: на первом плане — цвета поярче, на дальнем — похолоднее. Эти каноны я стала ломать. Автоматически произведения мои оказались абстрактными».

19-20 сентября Одесский Художественный музей (Софиевская, 5) представляет фотовыставку «Истина в зерне» (Verum in grano) Игоря Гайдая. Наряду со снимками зритель может уделить внимание текстовым «посланиям». Но главный интерес представляют снятые в максимальном приближении 13 зёрен и 1 яйцо. «Даже сотрудники аграрных лабораторий, увидев эти снимки, не могли распознать сорта пшеницы, — рассказал автор. – Они никогда не видели зёрна такими увеличенными». По словам фотографа, наибольшие сложности возникли с поиском семян дикого риса – шлифованный не годился. Перед снимками Игорь Гайдай советует помедитировать, представляя, какое растение может развиться из того или иного семени.

19 сентября Одесский театр юного зрителя вновь приглашает гостей во внутренний театральный дворик. здесь покажут постановку по рассказу киевского драматурга Анатолия Крыма «Лёвушка». В основу спектакля легла реальная история про мальчика, который живёт в послевоенном Киеве, на Подоле. У Лёвушки есть две любимые бабушки — Розалия Соломоновна и Дарья Ивановна, а попросту – бабушка Роза и бабушка Даша. Обе обожают своего единственного внука и соперничают между собой, кого он больше любит, и куда он будет ходить – в синагогу или в церковь. Начало в 19:00. Стоимость билетов – 100 грн.

С 19 по 20 сентября в пространство Зелёного театра съедутся десятки музеев со всей Украины, чтобы принять участие в грандиозном Museumfest. На два дня Зелёный театр превратится в огромный музей под открытым небом. Здесь пройдут перфомансы современных художников, разнообразные воркшопы для детей, музыкальные выступления, винтажный маркет, лекции для взрослых. Впервые за пять лет театр будет работать ночью – в это время здесь будут проходить таинственные экскурсии с фонариками по театру, кинопоказы и другие ивенты. Начало в 11:00. Стоимость билетов – 100 грн.

С 19 по 20 сентября в парке Горького пройдёт ретрофестиваль. Организаторы обещают устроить посетителям настоящее путешествие в эпоху старой Одессы. Почувствовать себя героями фильма «Назад в будущее» помогут выставка ретро-автомобилей, винтажной мебели и антикварных кукол, концертная программа с ретро-песнями и сценическими постановками. Чтобы органично вписаться в атмосферу, можно будет взять уроки популярных танцев тех времен на специальных мастер-классах, научиться делать бальные подвески и шляпки для кукол и поиграть в городки и пуговки. Дети и взрослые смогут посетить игровые зоны со старинными играми. Организаторы не настаивают, но рекомендуют соблюдать винтажный дресс-код. Начала в 11:00. Вход свободный.

До 28 сентября в музее современного искусства Одессы выставка культового художника Александра Шевчука «Садово-парковая скульптура», приуроченная юбилею автора. Работы Шевчука воплощаются в объектах, инсталляциях, видео, компьютерной графике, акциях и фотографиях. Выставка посвящена женской и мужской обнажённой натуре, которую он мастерски прикрывает невидимой драпировкой скульптурности или иронии. Цена билетов – 40 грн.

До 28 сентября во Всемирном клубе одесситов (ВКО) персональная выставка под названием «Ты в сердце моём», автором которой стала жительница Одессы Леся Верба.

До 5 октября Одесский литературный музей предлагает окунуться в мир фотоискусства. 5 сентября здесь открывается персональная выставка известного одесского фотохудожника Игоря Ландера «Мысль в образе».

В экспозиции будут представлены 107 работ автора, которые ранее участвовали в выставках и конкурсах по всему миру, многие из них удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, дипломов и почётных наград авторитетных международных федераций, фотоклубов и фотосалонов.

До 5 октября выставка «Есть город, который я вижу…» в галерее реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50). Её коллективный автор — творческое фотографическое объединение «Город», созданное в феврале 2012 года заслуженным фотохудожником Константином Гроздевым (1950-2014). Представлены 68 новых работ девяти авторов, показавших Одессу в многообразии жанров: архитектурные пейзажи, зарисовки двориков, портреты, жанровые сценки, морские виды и, конечно, снимки одесских котов.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская