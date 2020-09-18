Бывший следователь одесской полиции организовал преступную схему

По подозрению в мошенничестве с недвижимостью задержан бывший следователь полиции Одесской области — организатор преступной группы и несколько других её участников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что бывший следователь полиции Одесской области, сам ранее расследовавший уголовные производства, связанные с мошенничеством с недвижимостью, спланировал и воплотил в жизнь преступную схему по приобретению нечестным путём ряда объектов недвижимости. С этой целью он привлёк к преступной деятельности ряд соучастников, в том числе действующего адвоката.

Схема заключалась в том, что на основании документов, в которые вносились недостоверные сведения, объекты недвижимости регистрировались в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на подставных лиц, которые, в свою очередь, реализовывали его третьим лицам.

Всего в период с февраля 2018 года сообщники незаконно завладели минимум 18 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму более 27 млн ​​гривен.

17 сентября прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований в Николаеве при силовой поддержке сотрудников Управления стратегических расследований в Одесской области провели ряд обысков, в ходе которых изъяты липовые правоустанавливающие документы на недвижимость, доверенности, печати, оружие, средства в сумме 23 тыс долларов США и ювелирные изделия из драгоценных металлов.

Организатор и члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранителями проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области