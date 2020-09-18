Кому в Одессе в субботу, 19 сентября, отключат свет

19 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Гайдара: 22, 26 0:00

19 сентября 23:00

19 сентября Заплан. Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Королёва Академика: 26А, 30 0:00

19 сентября 23:00

19 сентября Заплан. Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. 55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Люстдорфская дорога: 158/3, 158/4, 159 0:00

19 сентября 23:00

19 сентября Заплан. Маршала Жукова: 55 0:00

19 сентября 23:00

19 сентября Заплан. Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Песчаный: 1, 2, 3, 4 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Терешковой Валентины: 33, 33А, 45/а 0:00

19 сентября 23:00

19 сентября Заплан. Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан. Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00

19 сентября 17:00

19 сентября Заплан.

Как сообщала Одесса News, по результатам общего собрания акционеров компании название АО «Одессаоблэнерго» изменено на АО «ДТЭК «Одесские электросети».