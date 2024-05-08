8 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 8 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Е.Чикаленко, 55, 61. Работы продлятся до 17.00.

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: пер. Красный, 4-10. Работы до 17.00.

Софиевская, 16-32, Преображенская, 1-7. Работы до 19.00.

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