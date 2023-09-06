Зеленский провёл важное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 6 сентября обсуждался комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры Украины «от всего, что может придумать страна-террорист» Россия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 6 сентября в Telegram.

«Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций», – написал глава государства.

По мнению Зеленского, в этом направлении «ещё есть над чем работать».

«Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание», – добавил президент.

Для справки. С сентября 2022 года российские оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из которых попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, были обстреляны и получили разной степени повреждения все тепловые и гидроэлектростанции. Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

«Укрэнерго» восстановило около 70% повреждённых объектов.

Одесса News информировала, что 1 сентября прошло предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было посвящено текущей ситуации на фронте.

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