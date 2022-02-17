Кому в Одессе 18 февраля отключат свет

18 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Магнитогорский переулок — 1, 1/1, 1а, 3 — С 08:00 по 17:00

1-й переулок Амундсена — 1, 24Б, корп.11, корп.13, корп.2, корп.4, корп.5, 1/, корп.1, корп.12, корп.8, корп.9, 1/11, 1/13, 1/7, 2, корп.6, 2/, корп.3, 2/10а, 2/11А, 2/2, 2/7, 2/8, 2А, 2Б, 2в, 3, корп.7, 3/, 4, 5, 5А, корп.10, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/17А, 17А, 18, 18а, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 6 — С 08:00 по 17:00

1-я линия Марии Демченко — 30, 38 — С 08:00 по 17:00

2-й Магнитогорский переулок — 1, 1а, 2, 2А, 2а, 3, 4/11, 5 — С 08:00 по 17:00

2-й переулок Амундсена — 1, 60А, корп.5, 3, корп.10, 3/, корп.11, корп.8, 3/11а, 3А, 4, корп.6, 4/, корп.13, корп.2, корп.3, корп.4, корп.7, корп.9, 5, корп.1, 5/, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24а, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 12 — С 08:00 по 17:00

3-й переулок Амундсена — 6, корп.12, корп.13, 6/, корп.11, 6/9 — С 08:00 по 17:00

6-я линия Марии Демченко — 38 — С 08:00 по 17:00

Академика Вильямса улица — 1, 33А, 1Б, 1в, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3б, 4, корп.1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16А, 17, 17А, 17Б, 17В, 1а, 19, 19а, 19Б, 20, 20/, 22, 24, 24Б, 24В, 24Д, 26, 26/, корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 19/1, 2лин, корп.43, 21, 21В, 18 — С 08:00 по 17:00

Байдарочный переулок — 3 — С 08:00 по 17:00

Водный переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 4/, корп.3, корп.6, 4/3, 4/6 А, 4/6 Б, 4/6В, 4/6г, 4/6д, 4А, 4а, корп.1, 4Б, 3А, 5/, корп.4, 19А, 7а, 17а, 13А, 9А, 11в, 11А, 11Б, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21 — С 08:00 по 17:00

Дальницкая улица — 31, 31А, 37, 37А, 39, 41 — С 09:00 по 18:00

Дача Ковалевского улица — 20, 140А, корп.8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 42а, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/, корп.1, 48А, 50, 51, 51/, корп.4, 51А, 51В, 52/, корп.2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/, корп.3, 61В, 63/, корп.5, 66/, 66А, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74/, 75, 76, 76Б, 77, 77/, корп.79, 78, 81/, 81м/, корп.43, 81Н, 82, 83/, корп.6, корп.7, 24/, 85, 85/, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 119А, 119Б, 122, 124, 126, 126А, 136, 136А, 2, 7/1, 14А, 28, 28Б, 30, 30/, 30А, 30б, 35А, 36, 36А, 39Б, 44, 50А, 58/2, 62А, 63, 64, 67, 69А, 71, 74, 80, корп.15, 81/1, 81/Д, 81/м, 81А/5-, 81А/8-, корп.9, 81Б, 81б/, 81В, 81Г, 81Д, 81д/, корп.27, 81е, 81Е/, корп.30, 81Ж, 81Ж/, 81К, 83, 89/1, 98, 102а, 110/, 116А, 116Б, 140, 84 — С 08:00 по 17:00

Лодочный переулок — 1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8 — С 08:00 по 17:00

Магнитогорская улица — 1, 2, 3, 1/, корп.1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4, 2а, 2б, корп.3, 3/, корп.5, 3/12, 3а, 3в, корп.2, 4а, 20а, 14а, 14/8, 12а, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 — С 08:00 по 17:00

Магнитогорский переулок — 1в — С 08:00 по 17:00

Марии Демченко улица — 28, 38Б, 29А, 29Б, 30, 30А, 30Д, 31, 31Б, 32, 29, 32В, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б, корп.2, 38А, 32Б — С 08:00 по 17:00

Маршала Малиновского улица — 18А, 18Б, 18В — С 09:00 по 18:00

Маячный переулок — 1/, корп.1 — С 08:00 по 17:00

Николая Гумилёва улица — 1, 26б, 2, 2А, 4а, 5, 8, 9, 9/, корп.2, 9б, 10, 11, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 1а, корп.1, 15, 15а, 15Б, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24а, 26, 26А, 14а/ — С 08:00 по 17:00

Николая Гумилёва улица — 3, 5, 6, 12, 13, 9-9/А, 13/, корп.1, 16, 23, 24 — С 08:00 по 17:00

Ольгиевская улица — 1, 3, 5, 5а, 5в, 7 — С 08:00 по 17:00

переулок Академика Вильямса — 2а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7Б, 3а, 21, 15а, 15б, 7а, 9а, 8а — С 08:00 по 17:00

переулок Амундсена — 3/, корп.12, 1, 2, корп.4 — С 08:00 по 17:00

переулок Павлова — 3 — С 08:00 по 17:00

переулок Панченко — 1б, 1, 2, 3, корп.1, 2А, 2б, 2В, 2Г, 1а, 3/, корп.4, 6А, 4, 6, 7, 8, 10, 12 — С 08:00 по 17:00

Рулевой переулок — 1а, 12А, 1, 1/, корп.10, 2а, 3, 3а, 4, 1Б, 4б, 6-, корп.8, 6-8, 10, 10А, 12, 4а — С 08:00 по 17:00

Рыбачья Балка улица — 1Г, 1Д — С 08:00 по 17:00

Садовского улица — 1, 47А, 2, 2А, 3, 4, 4/, корп.2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13А, 13б, 13в, 13г, 14, 14-14А, 14а, 15, 15а, 15б, 15б-1, 16, 17, 17А, 1А, 18а, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30а, 30б, 31, 31/а, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 43А, 45, 45А, 45б, 47, 18 — С 08:00 по 17:00

Саксаганского улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 12/, 19А, корп.1, 12А, 6А, 22А, 1Б, 10. 12А, 7А, 25а, 25Б, 1А, 35, 17А, 17б, 29А, корп.2, 31А, 18А, 16А — С 08:00 по 17:00

Светлый переулок — 3, 5, 7, 7/, корп.1 — С 09:00 по 19:00

Солнечная улица — 7/, корп.9, 10 — С 09:00 по 19:00

Художника Фёдорова улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 35, 1а, 8/, корп.4, 8-/7, 8А, 8в, 8е, 8ж, 4а, 9/1, 9/2, 9/3, 9а/, 9б, 9В, 9в, 4Б, 10а, 1/, 37, 5/, 12/, 12а, корп.1, корп.7, 14/, корп.3, корп.5, корп.6, 14а, 5а, корп.2, 16а, 16б, 6/, 17/, корп.19, 17/Д, 17б, 17В, 17в, 17г, 17г-, корп.8, 18/, корп.9, 18/1Б, 18а, 6а, 19/, 19а, 3а, 20/, 20/1, 20/А, 7/, 21/, 7А, 7б, 10б — С 08:00 по 17:00

Якорный переулок — 3, 5 — С 08:00 по 17:00.

Одесса News сообщала, где в Одессе сегодня, 17 февраля, не будет света и газа

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