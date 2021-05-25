Кому в Одессе 26 мая отключат свет и воду

26-27 мая некоторые жители Одессы останутся без воды и без света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

В частности, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм с 09:30 26 мая по 06:30 27 мая не будет воды по таким адресам:

ул. Алмазная,

ул. Тимирязева,

Люстдорфская дорога, 140-152/5, 119-175/5,

ул. Долгая,

ул. А. Невского, 35-57,

ул. Шишкина, 44-60,

ул. Левитана, 46а,

ул. М. Демченко, 2-32, 1-29,

ул. Рыбачья,

ул. С. Яхненко,

ул. Магнитогорская,

ул. Худ.Фёдорова,

ул. Офицерская,

ул. Ак. Гамалея,

ул. Писарева,

ул. Иосифа Тимченко,

ул. Енисейская,

ул. Байкальская,

ул. Сергея Эйзенштейна.

26 мая в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я линия на жилом массиве: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 10-я Линия на жилмассиве: 1, 3, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая 10-я Линия на ж/м: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 10-я Линия на ж/м: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 11-я Линия на ж/м: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 11-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 26, 28

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 10:00

26 мая 11-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 26, 28

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 17:00

26 мая 19:00

26 мая 12-я Линия на ж/м: 14, 14а, 16, 17, 17_1, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 12-й Черноморский: 1, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 17:00

26 мая 19:00

26 мая 12-й Черноморский: 1, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 10:00

26 мая 2-я Линия на ж\м: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 2-й Керченский: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 3-я Линия на ж/м: 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2г, 3, 3_3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 3-я Линия на ж/м: 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая 36-я Линия: 15, 43, 49, 51

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 36-я Линия на ж/м: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 37-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4А, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30, 30а/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 4-я Линия на ж/м: 29, 31, 31_1, 33, 50, 50_1, 50_3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 4-я Линия на ж/м: 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 45-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 5-я Линия на ж/м: 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 5-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 5-я Садовая: 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 18А, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 6-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13_1, 13_2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 6-я Линия на ж/м: 25, 25_1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33_2, 33Б, 34, 35, 36

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 7-я Линия на ж/м: 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 7-я Линия на ж/м: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 7-я Линия на ж/м: 1А, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая 8 Марта: 98, 102, 104, 105, 105А, 107, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122_1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 187Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 10:00

26 мая 8 Марта: 98, 102, 104, 105, 105А, 107, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122_1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 187Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 17:00

26 мая 19:00

26 мая 8-я Линия на ж/м: 19, 20, 21, 22, 23, 23_, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 8-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая 8-я Линия на ж/м: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 9-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 17а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая 9-я Линия на ж/м: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 35, 35А, 36, 37

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая 9-я Линия на ж/м: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая 9-й Черноморский: 2, 4, 4_2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 17:00

26 мая 19:00

26 мая 9-й Черноморский: 2, 4, 4_2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 10:00

26 мая Академика Глушко: 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 17:00

26 мая Академика Заболотного: 41А, 43, 45, 47, 49, 51

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Академика Заболотного: 55

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Балтская дорога: 153

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Банный переулок: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Богдана Хмельницкого: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Гагарина проспект: 2

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 8:30

26 мая 19:00

26 мая Героев Обороны Одессы: 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Десантный бульвар: 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 50, 50А, 51

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24_1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57_1, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Жолио Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 24А, 25, 26

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Запорожская: 2, 4/8, 8А, 9, 10, 12, 15, 15а, 15В, 16, 18, 19, 19*, 192, 1984

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Капитана Кузнецова: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32_1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Капитана Кузнецова: 61, 62, 63, 64, 67, 67А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Капитана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76_1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Керченская: 81, 87, 87Б, 89, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 106А, 108а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Кишинёвская: 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47_1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 671, 672

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Лесная: 2, 4, 6, 8, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Леси Украинки: 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Ломоносова: 13, 13а, 15, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Марсельская: 23, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Марсельская: 25, 27, 29

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Марсельская: 1, 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

26 мая 17:30

26 мая Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19_1, 19_2, 20, 21, 21_1, 21_2, 21_3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Мясоедовская ул.: 13, 20, 22, 24, 24/26, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Прохоровская улица: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29а, 30А, 31, 32, 33, 37

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Прохоровская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Южная дорога: 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36_38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Песочный: 1, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Рельефная: 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Ростовская: 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Ростовская: 2, 4, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А_1, 109, 111

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Садовая: 1, 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Садовая: 4, 5, 6, 8, 9, 11а, 13, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Семёна Палия: 66, 68, 70, 72, 72_1, 74, 76, 78, 84_1, 88

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 20:00

26 мая Семёна Палия: 60, 62, 64, 70_1, 74_1, 76, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Среднефонтанская улица: 32, 32А, 32Б, 34, 53/55

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 8:30

26 мая 19:00

26 мая Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Степовая (Шевченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56_58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Шестакова: 4, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81_2, 83, 87, 89, 91, 93

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 19:00

26 мая Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 мая 11:00

26 мая

Как сообщала Одесса News, работники АО «ДТЭК Одесские электросети» устанавливает платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod