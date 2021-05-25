Одесское управление дорожного хозяйства дико извиняется, но ремонт дорог продолжает

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит свои извинения за временно причинённые неудобства, связанные с ремонтом дорожного и тротуарного покрытия в Одессе.

Свои извинения и новый список улиц, на которых 25 мая будет производиться ремонт, публикует на официальном сайте города.

Отмечается, что сегодня работы пройдут во всех районах города.

Так, в Приморском районе продолжится капитальный ремонт улиц Новощепной ряд, Преображенской, Черняховского, а также ремонт тротуаров на Приморском бульваре. Текущий ремонт запланирован на улицах Канатной/Базарной; Еврейской (на участке от Пушкинской до Базарной).

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на ул. Дальницкой.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на ул. Куприна.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по улицам Семёна Палия и Наливной.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменён, — говорится в сообщении дорожников.

Как сообщала Одесса News, Служба автомобильных дорог в Одесской области представила четыре варианта строительства автомобильной дороги М-28 Одесса—Южный (М-14) с подъездами (обход Одессы), которая будет проходить за пределами жилого района города Одессы — посёлка Котовского.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий