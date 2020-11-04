Историческая часть Одессы будет оборудована подземными контейнерами для мусора

В Одессе продолжается работа по установке подземных ёмкостей для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Пилотный проект был реализован в июле 2020 года на Приморском бульваре.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, проект получил хорошие отзывы одесситов, а также зарекомендовал себя как альтернативу для внедрения раздельного сбора мусора. В ближайшей перспективе планируется охватить такими конструкциями всю центральную часть города.

По сообщению официального сайта города, на сегодняшний день подземные контейнеры уже установлены на пересечении ул. Торговой и бульвара Жванецкого, ул. Греческой (нечётной стороне, между улицами Ришельевской и Екатерининской), а также на пересечении Французского бульвара с ул. Академической. В последнем случае работы выполнены за внебюджетные средства, «инициативу проявил сам инвестор».

Отмечается, что ведутся переговоры с другими бизнес-структурами и торговыми центрами о привлечении их к установке аналогичных конструкций для собственных нужд. По желанию потребителей, на крышку может быть установлен замок, открывающийся с помощью чипа, а также реализованы другие опции.

«Потребителю видны лишь надземные конструкции, которые внешне напоминают обычные урны с педалью для подъёма крышки. Узкое горлышко не позволяет выбросить сюда крупногабаритный мусор, но вполне подходит для обычных полиэтиленовых пакетов с бытовыми отходами. Кроме того, мы маркируем одну из урн в жёлтый цвет, этот цвет уже привычен одесситам как обозначение контейнера для сбора пластиковой, стеклянной и жестяной упаковок», — рассказал Геннадий Труханов.

Обслуживание подземных контейнеров может производить любая одесская мусоровывозящая компания: с помощью гидравлики машина поднимает подземную платформу с баком для сбора ТБО и опорожняет его привычным способом.

Фото: «Одесса»