Одесса принимает участие в конкурсе крупных инвестиционных проектов

Департамент экологии и природных ресурсов Одесской областной военной администрации принимает участие в конкурсе крупных инфраструктурных проектов программы «Румыния-Украина 2021-2027», финансируемой средствами Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА в Facebook.

«Мы подали заявку инвестиционного проекта «Продвижение общих стратегий, инструментов и технических мероприятий водного менеджмента для Нижнего Дуная с целью повышения эффективности предотвращения негативных последствий изменения климата». Цель этого природоохранного проекта – расчистка рукава Кислицкий в Измаильском районе и модернизация системы менеджмента гидрологической инфраструктуры. Это позволит обеспечить водными ресурсами оросительное земледелие в Придунайском регионе на площади до 10 тысяч гектаров, — комментирует директор Департамента Павел Буланович.

По его мнению, также появится возможность для устойчивого водопотребления 4 больших общин, 28 населённых пунктов с 72 тысячами жителей, улучшится качество воды для рыбных ресурсов, питьевого и технического водоснабжения громад из водоёмов Катлабуг, Китай и приозёрных источников.

«Так что ожидаем в начале весны решение конкурсной комиссии», — сказал чиновник.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году по поручению начальника Одесской ОВА Максима Марченко были проведены работы по пополнению водой из реки Дунай, придунайских озёр Катлабуг и Китай, на что из областного бюджета выделено 12 млн. гривен, а также расчищены три транспортирующих канала – Межколхозный, Общественный и Орловский.

В августе 2020 года бывший председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил о начале реализации проекта Госводагентства по водообмену на территории Одесской области.

Одесский эколог Иван Русев, комментируя работы на водоканалах Измаильского района, сказал, что «любая человеческая деятельность должна придерживаться законов природы».

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