Ловись, рыбка, большая и маленькая на 3 млн грн: в Измаиле задержаны браконьеры

Военнослужащие Измаильского отряда морской охраны совместно с работниками водной полиции и Государственной экологической инспекции на территории Дунайского биосферного заповедника на реке Дунай задержали браконьеров.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что «рыбаки» использовали лодку, браконьерское орудие и успели выловить более 1150 дунайских сельдей.

В Национальную полицию направлено сообщение по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 249 УКУ. Плавсредство, рыбу, 24 браконьерские лесковые сети длиной 1 800 метров изъяли сотрудники подразделения водной полиции Измаильского ГУ ЧП Украины в Одесской области.

«По предварительным подсчётам браконьеры нанесли ущерб государству на сумму около 3 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года в Измаильском районе Одесской области задержаны два браконьера на берегу озера Кугурлуй с уловом на 1,5 млн грн.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины

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