В Измаиле вручили награды семье погибшего на фронте пограничника

В Измаильской районной государственной администрации вручили награды семье павшего пограничника Владимира Гончарова. За самоотверженные действия, проявленные во время выполнения служебных задач по обеспечению защиты государственной границы и территориальной целостности Украины, Владимир был награждён посмертно орденом «За мужество» III степени и отличием Президента Украины «За оборону Украины».

Награды павшего воина матери, дочери и брату вручали представители руководства Измаильского района и Измаильского пограничного отряда, — сообщает Госпогранслужба.

Одесса News информировала о гибели 26 ноября 2023 Владимира Гончарова во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Ивановка Купянского района Харьковской области в результате вражеских обстрелов.

Родился Владимир в Измаиле в 1977 году, учился в Ларжанской школе. По окончании поступил в Высшее профессиональное училище №9, где овладел профессиями матроса-моториста. В 1997 году проходил службу в городе Чернигов, после увольнения со службы работал в порту докером.

Владимир был искренним, открытым и доброжелательным человеком, односельчане вспоминают его как мужчину, который всегда приходил на помощь и делал это бескорыстно. Особенно отмечают его улыбку, с которой он появлялся где бы он ни был, и его нежную любовь к матери, о которой он всегда заботился.

В 2023 году Владимир изъявил желание проходить военную службу по мобилизации и был призван в Измаильский пограничный отряд. Проходил службу в отделении инспекторов пограничной службы «Нагорное» отдела пограничной службы «Рени». В конце октября 2023 года был перемещён в 15-й мобильный пограничный отряд.

В ноябре 2023-го старший сержант Владимир Гончаров в составе пограничной комендатуры быстрого реагирования выбыл для выполнения задач на участок Харьковского пограничного отряда, где в результате вражеских обстрелов погиб.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года семья погибшего в результате ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года фельдшера скорой помощи Сергея Ротару получила новую двухкомнатную квартиру.

Фото: Госпогранслужба

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