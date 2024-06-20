Одесские пограничники нашли склады с контрафактными сигаретами на 1 млн грн

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную сделку с незаконным оборотом контрафактных сигарет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители установили, что житель Одесской области организовал незаконный бизнес по реализации табачных изделий. География сбыта контрафакта охватывала не только Одессу, но и всю Одесскую область. Реализация сигарет была как на оптовом рынке, так и в розницу.

Отмечается, что контрафактный товар делец хранил в нескольких складских помещениях и гаражах, в которых в ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили 12 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного налога.

Стоимость изъятого товара составляет 1 млн гривен. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 204 УКУ «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года одесские правоохранители обнаружили и изъяли из противоправного обращения 1,2 млн пачек сигарет разных брендов и более 6,5 тонн кальянного табака без марок акцизного налога. Стоимость изъятого – почти 103 млн. гривен.

Фото: Госпогранслужба

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