Полиция выясняет причину поражения током подростка на одесской железной дороге

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования подростка на железной дороге в Одесском районе, произошедшего сегодня, 20 июня, на железнодорожной станции «Одесса-Восточная».

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 13-летний парень вылез на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые неподалёку ремонтировали электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали медикам скорой медицинской помощи.

Парня госпитализировали с множественными электрическими ожогами 2-3 степени туловища и конечностей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года под Ивановским мостом в Одессе в результате наезда пассажирского поезда погибла девушка.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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