Одесская полиция разоблачила преступников, нападавших на машинистов тепловоза

В Одессе полицейские разоблачили преступную группу, занимавшихся разбойным нападением на машинистов тепловоза.

По данным Нацполиции в Одесской области, к преступлению причастны шесть жителей Одессы — все они являются представителями одной из общественных организаций. В июле прошлого года они совершили разбойное нападение на водителей тепловоза и, угрожая битами, резиновыми дубинками и ножом, завладели дизельным топливом.

7 июня оперативники управления стратегических расследований в Одесской области с коллегами-правоохранителями провели обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов. В результате изъяли мобильные телефоны, нож, пистолет.

На основании собранных в ходе досудебного расследования материалов следователи Одесского отделения полиции №2 сообщили одному из злоумышленников о подозрении. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (разбойное нападение, совершённое группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Проводятся дальнейшие процессуальные меры для сообщения подозрений и привлечения других участников группы к ответственности.

Кстати. По информации СМИ, речь идёт о группировке «Совет общественной безопасности», которой руководит активист Евромайдана Марк Гордиенко.

Как сообщала Одесса News, в мае приговором суда 24-летний злоумышленник признан виновным в совершении разбоев и грабежа в Киевском районе Одессы и приговорён к 7 годам заключения с конфискацией имущества.

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