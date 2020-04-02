Шок: в Одессе мужчина в гаражном кооперативе угрожал ножом каждому встречному

В Суворовском районе города злоумышленник зашёл в один из гаражных кооперативов, ударил 65-летнего охранника кирпичом по голове и ножом в сердце, а потом пошёл к гаражам на соседней улице и также набросился с ножом на охранника.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области 2 апреля.

В полицию поступили два сообщения от прохожих, которые случайно обнаружили бездыханное тело первой жертвы, и представителей охранной фирмы, которые отреагировали на сигнал тревожной кнопки, которую успел нажать второй пострадавший, отделавшийся ранением в шею.

Полицейские сразу же задержали правонарушителя и доставили в Хаджибеевское отделения полиции. В том, что произошло, 30-летний житель Беляевки обвиняет наркотики, которые, по его словам, употреблял накануне.



Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.15 п.13 ч.2 ст.115 (незавершённое покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



До избрания меры пресечения фигурант задержан. Продолжается следствие.



Как сообщала Одесса News, в феврале Раздельнянским районным судом Одесской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в нанесении им тяжких телесных повреждений собственной жене, от которых та скончалась. Злоумышленник получил 10 лет тюрьмы.

Фото и видео: Суворовский отдел полиции в Одессе.