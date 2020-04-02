Кабмин расширил список учреждений, которые могут работать во время карантина

Кабинет министров в период карантина разрешил продажу запчастей для транспортных средств, суточного молодняка домашней птицы, работу ломбардов и кредитных союзов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″, которые расширяют перечень разрешённой во время карантина хозяйственной деятельности. Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований», — говорится в сообщении.

Так, во время карантина разрешены: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники, продажа суточного молодняка домашней птицы.

Разрешено функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введённых противоэпидемических мер, в частности: работать аптекам круглосуточно и допускать посетителей в торговые залы не только в расчёте не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, а и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

«Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введённых противоэпидемических мер», — прокомментировал решение правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Ранее Кабинет министров снял запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, работу продуктовых рынков.

Как сообщала Одесса News, на 2 апреля лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19 в Одесской области.



Фото: Думская