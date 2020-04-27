Полиция Одессы перед 2 мая напомнила об ответственности за митинги во время карантина

В случае проведения массовых акций во время годовщины трагедии 2 мая в Одессе нарушителей карантина полиция будет привлекать к административной и уголовной ответственности.

Такое заявление обнародовал руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех.

«Противодействие распространению коронавирусной инфекции остаётся одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов Одесской области. Полицейские задействованы в дежурстве на 32 карантинных постах, осуществляют охрану совместно с нацгвардейцами «опорных» медучреждений, пресекают нарушения со стороны должностных лиц предприятий торговли и т.д.», — отметил генерал Бех.

По его словам, по фактам правонарушений уже ведутся уголовные производства, а семеро физических лиц оштрафованы судами в размере по 17 тысяч гривен. Ещё более трёхсот админпротоколов за нарушение карантина находятся на рассмотрении в судах.

Генерал Бех подчеркнул, что работники полиции, действуя в условиях жёстких ограничений карантина, усиливают превентивную деятельность накануне майских праздников, в том числе поминальных мероприятий 2 мая, чтобы не допустить скопления людей, провокаций и возможной инфикации коронавирусом.

«Любые мирные собрания запрещены на время карантина, и в отношении организаторов таких массовых мероприятий будут приниматься самые строгие меры воздействия, прежде всего открытие уголовных производств и объявление подозрений. Против участников будут составляться административные протоколы за массовый сбор граждан», — заявил руководитель ГУ НП в области.

Сегодня на брифинге замначальника одесского областного полицейского главка Сергей Махотин сказал, что 2 мая в районе одесского Куликова поля будет установлен жёсткий пропускной режим: полицейские и нацгвардейцы массовых скоплений людей допускать не будут, всех, кто захочет пройти на Куликово поле к Дому профсоюзов, где 6 лет назад разыгралась трагедия, будут тщательно проверять, в т.ч. и родственников погибших одесситов.

Махотин заверил, что полиция будет действовать жёстко и не допустит нарушений карантина как 2 мая, так и в другие праздничные дни.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года Верховная Рада не поддержала проект постановления о создании Временной следственной комиссии для расследования «дела 2 мая» в Одессе.

Всего во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, большинство — в Доме профсоюзов. Более 200 человек обратились за медицинской помощью. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Решением Одесского городского совета в этот день чтят память погибших.