Мэр Одессы просит праздновать День освобождения города на «минимуме контактов»

Мэр Одессы Геннадий Труханов просит 10 апреля — в День освобождения города от нацистских оккупантов — соблюдать карантинные ограничения.
Об этом сообщает официальный сайт города.
В обращении, в частности, говорится:
«Уважаемые земляки! В этом году мы празднуем День освобождения Одессы от нацистских оккупантов в условиях карантина, а значит с учётом целого ряда ограничений.
Это, конечно же, не меняет нашего отношения к этой дате, нашей героической истории. И я не сомневаюсь в том, что уже в следующем году мы отпразднуем этот день в привычном формате.
А пока я призываю всех одесситов отметить наш личный День Победы с соблюдением всех карантинных мер. На улице это: использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов.
Благодарю всех за понимание и поздравляю с нашим праздником!
Мира, добра и благополучия!
С уважением Геннадий Труханов».
Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 9 апреля 43 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.