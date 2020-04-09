Мэр Одессы просит праздновать День освобождения города на «минимуме контактов»

Мэр Одессы Геннадий Труханов просит 10 апреля — в День освобождения города от нацистских оккупантов — соблюдать карантинные ограничения.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В обращении, в частности, говорится:

«Уважаемые земляки! В этом году мы празднуем День освобождения Одессы от нацистских оккупантов в условиях карантина, а значит с учётом целого ряда ограничений.

Это, конечно же, не меняет нашего отношения к этой дате, нашей героической истории. И я не сомневаюсь в том, что уже в следующем году мы отпразднуем этот день в привычном формате.

А пока я призываю всех одесситов отметить наш личный День Победы с соблюдением всех карантинных мер. На улице это: использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов.

Благодарю всех за понимание и поздравляю с нашим праздником!

Мира, добра и благополучия!

С уважением Геннадий Труханов».