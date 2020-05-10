Генпрокурор оправдывалась за своё поздравление с Днём Победы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook поздравила украинцев с 9 Мая песней «День Победы», а после критики в комментариях в её адрес, начала оправдываться и часть текста удалила.

Об этом сообщает strana.ua.

В посте с поздравлениями Венедиктова опубликовала строки из песни, а также видео клипа Лещенко с YouTube. Однако после того, как на неё обрушилась критика со стороны пользователей, которые негодовали из-за поддержки исполнителем хита аннексии Крыма, генпрокурор решила удалить кадры.

После этого она сделала обновление поста: «Песня — символ победы над фашизмом. Песня 1975 года — это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко — не символ. РФ — страна-агрессор. И Крым — украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила — всем, кого им обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках».

Позже, раздосадованная шквалом негативных комментариев под своими постами, Венедиктова написала: «Моя страница — это частный палисадник, где я не выступаю в качестве лица, наделённого функциями государства, а веду себя так, как я вела в фейсбуке много лет», после чего возможность прокомментировать свои посты она предоставила исключительно друзьям.

Как сообщала Одесса News, одесские правоохранители не зафиксировали грубых нарушений на мероприятиях, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые прошли 9 мая.