Британская разведка: Почему в России отменили акцию «Бессмертный полк»

В России в 2024 году снова отменили акцию «Бессмертный полк», опасаясь, что шествие может стать площадкой для выражения недовольства войной, которую РФ развязала в Украине.

Об этом говорится в отчёте британской разведки, который 28 апреля опубликовало министерство обороны Великобритании в соцсети Х.

«Это уже второй год, когда отменяют марш «Бессмертный полк» и по соображениям безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая», – говорится в сводке.

Парады 9 мая отменили в пяти регионах России, а именно в Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской областях, проинформировала в минобороны Великобритании. Это было сделано, по официальной версии, из соображений безопасности. В оборонном ведомстве напомнили, что за неделю до 9 мая в 2023 году Кремль был атакован беспилотниками.

Британская разведка отметила, что все перечисленные регионы находятся на западе России, поэтому они уязвимы для ударов украинских беспилотников.

«На расчёт российского руководства также могли повлиять потенциал мероприятий для протестов и выражения недовольства войной против Украины», – сказано в сообщении.

Разведчики отметили, что россиянам предлагают портреты погибших родственников развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1-го по 11 мая или чтить их память виртуально.

Для справки. «Бессмертный полк» инициировали в 2012 году журналисты российского регионального канала ТВ-2 (Томск) – граждане 9 мая выходят на улицы городов с портретами воевавших родственников. Акция памяти со временем переросла в масштабное пропагандистское мероприятие с участием первых лиц страны-оккупанта.

Одесса News информировала, что за время так называемой специальной военной операции в Украине Россия потеряла более 460 тысяч военнослужащих.

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