Ночью беспилотники атаковали Москву, Крым и Белгородскую область РФ

Сегодня, 24 июля, ночью беспилотники атаковали столицу РФ — Москву, Крым и Белгородскую область.

Об этом собщают российские СМИ.

В частности, около 4 часов TГ-канал «Shot» сообщил об атаке БпЛА на Москву, из-за чего над городом были слышны звуки взрывов.

Ещё один дрон попал в московский бизнес-центр «Леруа Мерлен» по улице Лихачёва. Там в бизнес-центре после взрывов виден дым и небольшое возгорание. Спустя время полицейские перекрыли движение по улице Лихачёва.

На Комсомольском проспекте в одном из зданий вылетели окна, проезжая часть перекрыта сотрудниками полиции. Известно, что здание, в котором вылетели окна, находится в одном ряду со зданием минобороны РФ. В результате взрывов на Комсомольском проспекте разрушена кровля в двухэтажном здании. В доме напротив выбиты стёкла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвёртом этаже.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям». По его словам, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД РФ, назвала атаку Москвы дронами «актом международного терроризма».

По словам «главы» Крыма, там звучат взрывы, в частности, в Джанкойском районе. Местные жители с. Весёлого информируют о продолжающихся взрывах на складе боеприпасов.

Росвласти оккупированного Крыма сообщают о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

«Население близлежащих сёл в радиусе 5 километров от места попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма будет эвакуировано в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, вечером 23 июля «ВСУ массово обстреляли Белгородскую область. Чуть больше чем за час по региону было выпущено более 20 снарядов, два снаряда было сброшено с беспилотника».

Как сообщала Одесса News, 3 мая российские власти заявили, что БпЛА атаковали Кремль. У Путина назвали атаку «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента».

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