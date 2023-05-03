В ночь со 2-го на 3 мая в районе московского Кремля раздались два взрыва.

Об этом сообщает SOTA со ссылкой на группы жителей центральных районов российской столицы.

В Telegram-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» жители пишут, что услышали звуки взрыва в 2.30. Спустя несколько минут «хлопок» повторился.

Жители дома на набережной видели искры в небе. После этого у Кремлёвской стены появились люди с фонариками.

«Хлопок по силе был похож на раскат грома», – говорится в сообщении.

Канал опубликовал ещё два видео. На одном снят белый дым над территорией Кремля. На другом видно, что после происшествия подсветка Кремля и Кремлёвской набережной отключена.

Администрация президента России заявила об атаке со стороны Киева с использованием двух беспилотников. В заявлении говорится, что Путин «в ходе атаки не пострадал». В этот же день власти Москвы ввели запрет на запуски в городе беспилотников.

«Украина не причастна к появлению дронов над Кремлём 3 мая», — заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Финляндии на совместной пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

Зеленский комментировал заявления российских властей о якобы причастности Украины к покушению на президента РФ Владимира Путина.

«Думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои города и сёла. Нам оружия не хватает даже для этого, и именно поэтому мы не используем его где-то кроме», – сказал Президент Украины.

«Поэтому мы не атаковали Путина. Мы это трибуналу оставим», – заявил Зеленский.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в ОП не располагают информацией о так называемых ночных атаках на Кремль, и назвал их «нагнетанием ситуации».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что появление беспилотников в районе Кремля свидетельствуют, что власти России намерены устроить террористический акт на своей территории.

Как сообщала Одесса News, ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе очевидцы слышали взрывы и стрельбу.

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