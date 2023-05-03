Мэр Одессы рассказал о дальнейших действиях по вступлению города в ЮНЕСКО

3 мая на заседании сессии горсовета Геннадий Труханов рассказал депутатам и одесситам о дальнейших шагах в контексте вступления Одессы в ЮНЕСКО.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Статус ЮНЕСКО – это не только возможность, но, прежде всего, ответственность. Она распространяется не только на городские власти, но и на всех, кто живёт в этом городе, занимается бизнесом», — сказал мэр Одессы.

Как отметил Одесский городской голова, город получил от Комитета ЮНЕСКО перечень рекомендаций, которые Одесса и Украина должны выполнить до июня 2023 года, часть – до февраля 2024 года.

Рекомендации, в частности, касаются расширения объекта Всемирного наследия в пределы комплексной охранной зоны, а также исключение Одесского порта из объекта Всемирного наследия, но включение его в буферную зону – территории вокруг объекта, где будут действовать ограничения по новому строительству.

Также следует усилить правовое регулирование с целью защиты от ненадлежащего градостроительного развития, усовершенствовать систему управления и мониторинга объекта ЮНЕСКО.

«Мы должны разработать предохранители, которые позволят блокировать попытки негативного влияния на объект Всемирного наследия. Надо разработать и внедрить такую систему управления и контроля, которая не позволит вредить наследию и будет способствовать его сохранению», — добавил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, включение исторического центра Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО предоставляет городу определённые гарантии безопасности и даёт указание властям по благоустройству территории.

Видео: «Одесса»

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