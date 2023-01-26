Что даёт Одессе включение в список ЮНЕСКО

Включение исторического центра Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой предоставляет городу определённые гарантии безопасности и даёт указание властям по благоустройству территории.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Это означает определённые гарантии безопасности над небом Одессы, потому что это в определённой степени защита для Одессы. С другой стороны, это также указание для местных властей, для центральных властей начать упорядочивать исторический центр Одессы. Также, это гарантия того, что всевозможные здания и всевозможные застройки и строительство в центре Одессы или разрушения уже будут невозможны, потому что это нарушение правил ЮНЕСКО», — сказал министр.

Он также отметил, что это решение предоставляет Одессе доступ к возможностям и ресурсам ЮНЕСКО.

«Но, в первую очередь, с точки зрения войны, с точки зрения сигнала для мира, это говорит о том, что страна продолжает не только воевать, но и беречь своё наследие, историю и культуру, и говорит о том, что мы способны противодействовать врагу», — подчеркнул Ткаченко.

Глава МКИП назвал решение комитета ЮНЕСКО историческим событием. При этом, по его словам, российская делегация «просто издевалась над процедурами и регламентом для того, чтобы либо затянуть, либо вообще отложить этот вопрос».

Мэр Одессы принимает поздравления с решением ЮНЕСКО

Как сообщала Одесса News, Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил культурно-историческую памятку «Исторический центр города-порта Одесса» в Список Всемирного наследия под угрозой.

Фото: Одесса News, Геннадий Труханов/Facebook

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