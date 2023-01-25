Исторический центр Одессы – под защитой ЮНЕСКО.

Сообщил на Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, находящийся в Париже на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Благодарю всех, кто прошёл вместе с нами этот путь. Кто помогал добиться результата, в который почти никто не верил. Ведь для этого понадобилось больше 10 лет! Одесса получает высокий статус в то время, когда наша страна даёт жесткий отпор российским оккупантам и борется за независимость и неприкосновенность границ», — информирует Одесский городской голова.

Геннадий Труханов пишет, что «несмотря на войну, несмотря на попытки россиян помешать включению Одессы в Основной список, справедливость всё равно оказалась сильнейшей. И мы ещё раз доказываем, что Одесса – это украинский город, а ещё – душа Европы. Что и отражено в её уникальном наследии, которое создавали европейцы. И теперь это наследие – под надёжной защитой».

Также мэр Одессы поблагодарил организации ЮНЕСКО, лидеров и правительства европейских стран, породнённые города «за колоссальную поддержку. Всем, кто помогал на разных этапах. Мы это сделали, а значит, впереди новый уровень развития, новые возможности и новая Одесса – неповторимый украинский город, где живут невероятные люди».

Как сообщала Одесса News, 24 января в Париже (Франция) начала свою работу сессия ЮНЕСКО, где одним из вопросов повестки дня является включение исторического центра Одессы в Основной список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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