О чём договорились мэр Одессы и министр иностранных дел Греции

Одессу посетил Министр иностранных дел Греции г-н Никос Дендиас.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Одним из главных вопросов на встрече г-на министра с мэром Одессы Геннадием Трухановым стало обсуждение дальнейших шагов по принятию исторического центра Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Нашу кандидатуру на принятие в основной Список поддерживает огромное количество стран и городов, в том числе и Греция. Я знаю, что у Вас, господин министр, колоссальный опыт во взаимодействии с ЮНЕСКО, поэтому я благодарю Вас за поддержку», — сказал Геннадий Труханов.

Г-н Дендиас побывал в одной из архитектурных жемчужин нашего города — Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

«В Одессе великолепная архитектура, которая заслуживает принятия в Список наследия ЮНЕСКО. Благодарю за то, что Вы занимаетесь этим вопросом, и со своей стороны обещаю поддержку. Мы обязаны сохранить уникальное наследие Одессы», — добавил г-н Дендиас.

Министр также встретился с представителями греческой общины, которые были вынуждены эвакуироваться из оккупированного российскими силами Мариуполя, сообщает «Европейская правда». Он заверил их, что Греция продолжит «беспокоиться об их благополучии и предоставит им помощь сейчас и в будущем».

В ходе визита Дендиас посетил Одесскую национальную научную библиотеку, где подписал меморандум о взаимопонимании между Генеральным консульством Греции и Государственным архивом Одесской области по цифровизации архивов, составляющих интерес для Греции.

О визите министра иностранных дел Греции в Одессу заранее не сообщалось. Это уже вторая его поездка в Одессу в этом году — во время первой в апреле он привёз груз гуманитарной помощи.

Также Никос Дендиас посещал Одессу в июле 2021 года.

Видео: «Одесса»

Фото: «Одесса», Никос Дендиас/Твиттер

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