ВСУ помогают в транспортировке за рубеж по Дунаю украинской агропродукции

Вооружённые Силы Украины помогают в экспорте украинской агропродукции.

Об этом информируют ВМС ВСУ на своей страничке в Facebook.

«По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-Морские Силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Чёрное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые иностранные суда уже прибыли в порты Украины.

«Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны», — информируют ВМС.

Отмечается также, что «частично возобновив экспорт агропродукции речным путём, Украина тем самым помогает в решении мирового кризиса – голодом. К сожалению, большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы, враг пытается манипулировать информацией о якобы жестах «доброй воли» для деблокирования экспорта украинского сырья морскими путями. В то же время, подразделения России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Чёрном море. В качестве примера, недавно враг нанёс ракетный удар по бункеровщику «Millennial Spirit», флаг Молдова, после чего он затонул».

«Несмотря на агрессию России, наша страна продолжает делать всё возможное для решения проблемы голода в мире», — резюмируется в сообщении.

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