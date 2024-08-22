Пограничники на катере догнали 24-летнего жителя Измаила в ластах посреди Дуная

В Одесской области мужчина пытался переплыть Дунай в сторону Румынии на акваскутере и в ластах.

Об этом 21 августа сообщается в Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что к заплыву 24-летний житель Измаила подготовился заранее. В частности, он купил в интернет-магазине за 40 тыс. грн ласты, гидрокостюм, спасательный жилет и акваскутер.

«Также позаботился и о том, в чём будет ходить после пересечения границы. Поэтому поверх гидрокостюма надел рубашку, шорты и сандалии. Но попытка преодоления границы таким образом оказалась неудачной, бдительные пограничники увидели и на катере догнали посреди Дуная», – сказано в сообщении.

Мужчина пояснил, что пытался вплавь добраться до румынского села Плауру, расположенного напротив Измаила, а затем планировал отправиться в Германию якобы для дальнейшего трудоустройства.

На него составили админпротокол за незаконное пересечение границы.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года пограничники задержали трёх поваров одесского ресторана при попытке незаконно пересечь украинско-молдовскую границу

Фото: Госпогранслужба

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