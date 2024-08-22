В результате наступления сил обороны Украины в Курской области страны-агрессора РФ часть российских войск оказалась практически в окружении.

Об этом 22 августа в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер сил обороны Украины Андрей Коваленко.

«В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян всё стабильно», – написал он.

22 августа проект Deep State обновил карту боевых действий в Курской области.

Украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко на основании этих данных сообщил в Telegram, что украинские силы взяли под контроль посёлок Краснооктябрьское. Таким образом, сухопутное сообщение с южным берегом реки Сейм в Глушковском районе Курской области полностью перерезано.

Выйти оттуда российские подразделения теперь могут либо по понтонным переправам, либо переплыв реку, добавил Цаплиенко.

Одесса News информировала, что украинская военная комендатура, созданная в Курской области, снабжает жителей занятых ВСУ территорий гуманитаркой и лекарствами.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл 12 августа заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором впервые было озвучено о проведении военной операции ВСУ на территории страны-агрессора.

6 августа началось наступление ВСУ в Курской области РФ, в регионе продолжаются бои.

По состоянию на 20 августа, по данным ВСУ, под контролем Украины находилось 93 населённых пункта региона, в целом – 1263 км² территории.

Президент Украины Владимир Зеленский среди целей Курской операции называл создание буферной зоны на границе с Россией и пополнение обменного фонда пленными.

Скриншот: deepstatemap.live

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