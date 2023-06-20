Почти треть проб воды на юге Украины не соответствует нормам, хуже всего в Одесчине

В водоёмах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы.

Об этом 19 июня заявил заместитель министра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Минздрав.

Отмечается, что не соответствуют нормам около 30% отобранных из поверхностных водоёмов и зон рекреации проб воды, то есть из 579 проб не соответствуют 185.

Наибольшая опасность на данный момент в Одесской области, где зафиксированы наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей, сообщили в Минздраве.

«По результатам ежедневного мониторинга специалисты фиксируют значительное микробное загрязнение именно поверхностных водоёмов, которые касаются Чёрного моря, реки и русла Днепра. Центры контроля и профилактики болезней оперативно информируют органы городского самоуправления об изменении показателей качества и безопасности воды и информируют население об опасности и запрете купания. В настоящее время запреты действуют в Одесской, Херсонской и Николаевской областях», – заявил Кузин.

Вдоль речного русла в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС и морского побережья сформировано около 40 точек мониторинга воды поверхностных водоёмов. Среди опасных вирусов, инфекций и паразитов, которые могут оказаться в воде, – сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка. Также в пострадавших областях сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы, сообщает Минздрав.

В министерстве призвали жителей не купаться в водоёмах Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мёртвой рыбы в местах массового мора. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных заболеваний, паразитов или опасные химические вещества, предупредили в Минздраве. Подчёркивается, что ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной.

Как сообщала Одесса News, 19 июня 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам по поводу эпидемиологической ситуации в городе.

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