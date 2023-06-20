Россияне открыто саботируют инспекции судов в Босфоре, работа «зерновой инициативы» фактически остановлена, пропускная способность коридора – менее 20% возможной.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в NV.

«Открытие морских портов Украины для всех видов товаров нужно украинской экономике. Это довольно простая формула – наша экономика экспортоориентированная, работающая экономика – это возможность государства платить заработную плату защитникам, обеспеченные, экипированные защитники – путь к победе. Россия прекрасно понимает связанность этих вещей, поэтому атакует мирные города и предприятия», — отметил чиновник.

Кубраков акцентировал, что открытый саботаж зернового соглашения приводит к значительным потерям не только со стороны Украины: мир уже недополучил как минимум 20 миллионов тонн аграрной продукции.

Как сообщала Одесса News, по заявлению пресс-секретаря президента страны-агрессора РФ Путина Дмитрия Пескова, шансов для продления «зерновой сделки», срок действия которой истекает в июле, де-факто нет.

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