Зеленский: Россия на дипломатический путь разблокирования Мариуполя не соглашается

Украина готова к решению вопроса разблокирования Мариуполя и эвакуации гражданского населения дипломатическим путем, но Россия пока не демонстрирует готовности к такому шагу.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями СМИ после переговоров с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, информирует Офис Президента Украины.

«Ситуация в Мариуполе ухудшается. К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. У наших военных – сотни раненых людей. Защищая своей спиной обычных гражданских, они теряют свои жизни. Потому что именно за спинами наших ребят в Мариуполе пребывают, как мне известно, около тысячи гражданских, среди которых есть дети и женщины», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина постоянно предлагает российской стороне варианты организации гуманитарных коридоров. Некоторые из них сработали.

«Несколько десятков тысяч мирных жителей были вывезены из Мариуполя благодаря этой работе. К сожалению, несколько тысяч человек поверили российским оккупантам и уехали в сторону оккупированных частей нашего государства, а также в сторону Российской Федерации. И мы не знаем судьбу этих тысяч мирных людей», – сказал он.

По словам Президента, для разблокирования Мариуполя есть два пути. Первый заключается в предоставлении украинским военным серьёзной помощи тяжёлым вооружением. На это надеются защитники города, которые не собираются сдаваться врагу. Но пока у Украины недостаточно техники, чтобы работать в этом направлении, подчеркнул Глава государства.

«Второй путь – дипломатический, и пока на это не соглашается Россия. С какими бы публичными сигналами они ни выходили и ни говорили, что они открыты, готовы к обмену. Или, как говорили, «мяч на нашей стороне» (Украины. – Ред.) – они не знают, во что они играют. Или наоборот – они продолжают играть», – отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что Украина готова к разным форматам обмена своих людей на российских военных.

«И мы готовы ради наших людей – как военных, так и гражданских – на любой формат обмена. И, хочу я этого или не хочу, я готов на протяжении трёх последних лет, которые мне дал народ, к диалогу с Президентом России об окончании войны», – сказал Глава Украинского государства.

Как сообщала Одесса News, Президент РФ Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразным, приказал главе минобороны Сергею Шойгу отменить его и установить блокаду.

Фото: ОПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.