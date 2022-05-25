Путин устанавливает свои порядки в Запорожской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

25 мая документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Глава РФ внёс поправки в предыдущее решение от 24 апреля 2019 года «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке», в котором упоминались Донецкая и Луганская области.

В новом указе первым пунктом прописано его расширение на Запорожскую и Херсонскую область, вторым – указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 мая.

Как пишет агентство «Интерфакс», упрощённая процедура позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, не требует подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощённом порядке – органы внутренних дел в течение 3-6 месяцев.

Между тем, российские захватчики в Херсоне сорвали Государственный герб с монумента на Аллее Героев Независимой Украины. Как сообщил в Facebook исполнительный директор общественной организации «Ассоциация украинской миротворческой школы» Александр Кобец, ещё «там были размещены изображения защитников Украины, но те изображения сорвали в марте».

На временно захваченной территории региона иссякают ресурсы, остановился бизнес. В Херсонской области захватчики блокируют «зелёные коридоры», эвакуацию, похищают мирных жителей, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты, участники АТО, фермеры, учителя.

Херсонские коллаборанты распространяют информацию о присоединении области к РФ. Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута назвал эту идею и сведения о о размещении на территории региона военных баз РФ очередной чушью. Как сказал Лагута в в эфире телемарафона, «это заявил коллаборант, предатель, так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов… что область будет присоединена к РФ и попросил, чтобы в области были размещены военные базы для обеспечения безопасности. Это очередная чушь» и подчеркнул, что жители области ждут ВСУ.

Отмечается также, что захватчики планируют провести в Херсонской области мобилизацию мужского населения. Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование «Юг». «Оккупационные власти и рашистская армия пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией. По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины», – говорится в сообщении. В ОК «Юг» напомнили, что это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление, заметив в то же время, что государству-преступнице такая практика присуща ещё со времён оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает общественная организация КрымSOS, “во временно оккупированной Херсонской области сложная ситуация с лекарствами. Почти все аптеки – 90%, не работают. Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе”. Лекарства в Херсон и область сейчас везут из оккупированного Крыма и РФ и продают из багажников авто на местных рынках, они не являются сертифицированными и могут быть подделкой. Также есть информация о существенных проблемах с детскими лекарствами, самая острая ситуация с жаропонижающим.

Оккупационные власти Херсонской области собираются перевести документооборот на русский язык. Об этом 24 мая в эфире «Крым 24» заявил всё тот же коллаборант Кирилл Стремоусов. «Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области со стороны временно оккупированного Крымского полуострова 24 февраля. Часть Запорожской области захвачена в конце февраля — марте. После оккупации в ряде населённых пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности, в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

На оккупированных территориях южной части Украины российские захватчики создали 19 «комендатур».

Украинское партизанское движение ширится во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона 19 мая был водружён украинский флаг.

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