В Офисе президента ответили на заявления о планах «присоединить» Херсонщину к РФ

Украинская армия освободит Херсон.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 11 мая.

«Единственное обращение, которое могут готовить «гауляйтеры» Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты», – написал он.

Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, «замглавы областной военно-гражданской администрации» Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина «включить» Херсонскую область «в состав России».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вопрос «присоединения» Херсонской области к России должны решать местные жители. По его словам, подобные «судьбоносные» решения должны иметь «абсолютно чёткую юридическую подоплёку, юридическое обоснование» и быть «абсолютно легитимными, как это было с Крымом». О том, что «референдум» в Крыму был проведён незаконно и украинский полуостров сейчас оккупирован Россией, Песков не упомянул.

Как сообщала Одесса News, по мнению советника ОПУ Алексей Арестовича, российские оккупационные войска в первые дни войны против Украины захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в чём впоследствии в произошедшем разберётся следствие.

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населённых пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности, в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и «в подвалах» оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

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