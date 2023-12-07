Одесские прокуроры зафиксировали очередное военное преступление российской армии

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) — дроновой атакой на припортовую инфраструктуру Одеской области.

По данным следствия, ночью 7 декабря вооружённые силы РФ совершили атаку БпЛА по Одесской области. Враг попал в припортовую инфраструктуру Подунавья. В результате атаки погиб 56-летний водитель грузового автомобиля, — говорится в сообщении Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что повреждены складские помещения, зернохранилища и грузовой автотранспорт. Осмотр места попадания дрона продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте событий прокуроры и следователи документируют очередное военное преступление России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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