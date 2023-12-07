В Одессе открыли резиденцию Святого Николая

Во Дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» открылась резиденция Святого Николая и прошло праздничное мероприятие для детей погибших Героев – защитников и защитниц Украины «В гости к Николаю».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что все дети могли написать письмо Святому Николаю на бумажных самолётиках и отправить мечты в полёт. Кроме того, каждый ребёнок получил сладкий подарок.

«Пусть все ваши пожелания сбудутся. Ведь детские мечты всегда самые искренние. А нам всем – скорейшей Победы и мира. Слава ВСУ! Слава Украине!» – поздравил всех с праздником мэр Одессы Геннадий Труханов.

Оставить свои письма с пожеланиями в резиденции Святого Николая дети смогут в течение всего декабря.

Одесса News информировала, что в День Святого Николая на Дерибасовской засияла огнями главная новогодняя ёлка Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy