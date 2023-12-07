В Одессу прибыл специальный уполномоченный МИД Греции по Украине

7 декабря Одессу посетили специальный уполномоченным МИД Греции по Украине Спиридон Ламбридис и Генеральный консуло Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис.

Об этом сообщил в Telegram-канал председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Проинформировал греческую делегацию о ситуации в Одесской области, в частности, рассказал и о сегодняшнем обстреле Измаильского района, в результате которого погиб мужчина. Подчеркнул, что российские террористы сознательно уничтожают порты Одесщины, ставя под удар продовольственную безопасность всего мира», — написал Олег Кипер.

Глава ООГА отметил, что в этом контексте стороны обсудили вопросы усиления средств ПВО в регионе, в частности, мобильных групп, уничтожающих дроны.

«Господин Ламбридис и Дохтсис осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесщины в послевоенное время», — резюмировал руководитель области.

Одесса News информировала, что 6 декабря в Одессу приехали Госсекретарь Министерства международного сотрудничества и внешней торговли Королевства Швеции Диана Янсе, Посол Швеции в Украине Мартин Оберг.

Фото: ООГА

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